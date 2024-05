Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Livedrive no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Livedrive é uma solução premiada de armazenamento em nuvem e backup online para empresas, consumidores e revendedores. A empresa foi fundada em 2008 por Andrew Michael e cresceu e se tornou uma das empresas líderes mundiais de armazenamento em nuvem. A organização fornece serviços de armazenamento em nuvem para mais de 500.000 clientes pagantes em todo o mundo e ganhou uma série de prêmios da imprensa de tecnologia, incluindo o prêmio Computer Active Best Online Backup Buy It e o Web User Gold Award. Livedrive oferece backup online e armazenamento em nuvem verdadeiramente ilimitados. O serviço adiciona uma nova unidade aos computadores de sua casa ou escritório, permitindo armazenar seus dados on-line com segurança e acessar seus arquivos de qualquer lugar. Nosso portal da Web rico em recursos oferece acesso aos seus arquivos em qualquer lugar, permitindo editar documentos e fotos do Office ou reproduzir músicas e filmes diretamente do navegador. Livedrive também oferece um aplicativo gratuito para iPhone, Android e iOS para permitir que você acesse seus arquivos de qualquer lugar e a qualquer hora. Livedrive está disponível para consumidores, usuários empresariais e revendedores.

Site: www2.livedrive.com

