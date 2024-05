Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Pro Backup no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Pro Backup é um aplicativo de backup seguro e fácil de usar para aplicativos de nuvem populares, como Airtable, Asana, ClickUp, monday.com e Trello. Usar um aplicativo em nuvem para gerenciar seus negócios pode ser bastante assustador, pois muitas vezes é muito fácil excluir informações críticas para os negócios. Ao ter um backup robusto e independente de seus dados na nuvem, você protege sua equipe contra exclusões acidentais ou maliciosas ou outros cenários de pior caso. Características principais: * Fácil de usar: Configure uma conexão com seu aplicativo em nuvem e nós cuidaremos de todo o resto. Ter seus backups em funcionamento leva apenas 1 minuto. * Instantâneos: pesquise e baixe instantâneos de diferentes tipos de dados, como tarefas, projetos, comentários, campos personalizados, etc. * Recuperar: restaure dados criando cópias dos dados de backup com apenas alguns cliques. * Seguro: Armazenamos seus dados em arquivos criptografados. Armazenamos tudo na UE e cumprimos todas as leis do GDPR.

Site: probackup.io

