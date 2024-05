Nexetic Shield é um serviço de backup em nuvem que oferece backup ilimitado dos dados da sua empresa. Nosso serviço de backup faz backup automaticamente de todos os seus arquivos e alterações de arquivos contidos em seu computador. Se o laptop ou desktop da sua empresa for danificado, perdido ou roubado, ou se você apenas quiser voltar no tempo, poderá restaurar tudo pressionando um botão. Todos os dados que fazemos backup também podem ser restaurados em outro computador. Shield funciona de forma totalmente autônoma. Está sempre fazendo backup dos seus dados, sem envolvimento do usuário. Ao usar o Shield, você nunca precisa se preocupar com a perda de dados críticos do seu negócio. Características principais * Backup contínuo de desktops e laptops * Dados Ilimitados – Versões Ilimitadas de Arquivos * Restauração fácil em 1 etapa – de volta ao local original * Zero restrições de largura de banda | Velocidade máxima de upload * 1 ano de retenção de arquivos excluídos * Dados armazenados na Finlândia (não nos EUA) * De acordo com as políticas de segurança de dados da UE. * Hardware de nível empresarial * Escalabilidade acessível * Dados criptografados com tecnologia AES 256

Site: nexetic.com

