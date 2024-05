Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Easynote é um software de trabalho e colaboração onde qualquer pessoa e em qualquer lugar pode gerenciar seu trabalho diário. É fácil e muito escalável para qualquer setor ou empresa graças ao seu sistema de grade exclusivo. Não importa se você precisa trabalhar de forma ágil, em timeline ou gridway, o Easynote é a escolha certa para você. Então é hora de dizer adeus ao Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt e muitos mais. Use mais de 50 modelos predefinidos para começar em segundos. Gerencie pequenos projetos ou grandes projetos empresariais junto com sua equipe! Use nosso painel exclusivo para obter uma visão geral de todos os seus projetos de uma só vez, em um único lugar. Easynote oferece um teste de 7 dias sem necessidade de cartão de crédito.

Site: easynote.com

