Upwave é uma plataforma visual para colaboração em projetos, portfólios e tarefas diárias. Visualize seus projetos com diferentes visualizações, incluindo quadro, tabela, linha do tempo e calendário. Monitore o status e o progresso de todos os seus projetos na visão geral do portfólio. Acompanhe o tempo, defina estimativas e crie planilhas de horas. Envolva colaboradores externos de forma fácil e segura. A interface intuitiva e fácil de usar facilita a integração de todos - sem necessidade de treinamento extra.

Site: accounts.upwave.io

