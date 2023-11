AlignBooks é o software de contabilidade baseado em nuvem nº 1 da Índia. É uma solução completa para todas as necessidades do seu negócio. É uma solução online para gerenciar contabilidade, faturamento, estoque, finanças, RH/folha de pagamento, CRM, PDV, trabalho e produção. Ele está disponível tanto para celular quanto para desktop, portanto, é muito fácil de usar e altamente acessível. AlignBooks é amplamente aceito em mais de 19 setores verticais e tem mais de 30.000 clientes desses setores com mais de 218.000 SKUs predefinidos.

Site: solution.alignbooks.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com AlignBooks. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.