Ottomatik é um tipo de serviço de backup como serviço (BaaS), o que significa que você precisará instalar o agente deles em seus servidores e gerenciar os dados de backup a partir do painel de administração. Ottomatik é um serviço pago, mas ainda existe uma opção gratuita disponível que é adequada para usuários com apenas um servidor. Assim, com o uso gratuito, você pode criar uma tarefa de backup com frequência máxima de backup de uma vez por dia e ainda ter suporte para enviar dados de backup para suas contas de armazenamento como Google Drive, Amazon S3,… Porém, para sites e servidores mais críticos, você pode considerar usar o pacote Professional, que permite mais trabalhos de backup e uma frequência máxima de backup a cada 5 minutos, garantindo backup de dados em tempo real.

Site: ottomatik.io

