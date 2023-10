Nextcloud é um conjunto de software cliente-servidor para criar e usar serviços de hospedagem de arquivos. Nextcloud é gratuito e de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode instalá-lo e operá-lo em seus próprios dispositivos de servidor privado. O aplicativo Nextcloud é funcionalmente semelhante ao Dropbox, Office 365 ou Google Drive, mas pode ser usado em computadores domésticos ou para hospedagem de armazenamento de arquivos externo. A funcionalidade do Office é limitada a servidores baseados em x86/x64, pois OnlyOffice não oferece suporte a processadores ARM. Em contraste com os serviços proprietários, a arquitectura aberta permite aos utilizadores ter controlo total dos seus dados. O desenvolvedor original do ownCloud, Frank Karlitschek, bifurcou o ownCloud e criou o Nextcloud, que continua a ser desenvolvido ativamente por Karlitschek e outros membros da equipe original do ownCloud. Em 17 de janeiro de 2020, a versão 18 foi apresentada em Berlim sob o nome de produto Nextcloud Hub. Pela primeira vez, um pacote de escritório (aqui OnlyOffice) foi integrado diretamente aqui e a Nextcloud anunciou como objetivo a concorrência direta com o Microsoft Office 365 e o Google Docs. Além disso, nesta data foi anunciada uma parceria com a Ionos.

Site: nextcloud.org

