DigitalOcean, Inc. é um provedor americano de infraestrutura em nuvem com sede na cidade de Nova York e data centers em todo o mundo. A DigitalOcean fornece aos desenvolvedores serviços em nuvem que ajudam a implantar e dimensionar aplicativos que são executados simultaneamente em vários computadores. Em janeiro de 2018, a DigitalOcean era a terceira maior empresa de hospedagem do mundo em termos de computadores voltados para a web.

Site: cloud.digitalocean.com

