CloudCasa é um serviço de backup, recuperação, DR e migração Kubernetes para equipes de desenvolvimento, DevOps, engenharia de plataforma e operações de TI. Ele oferece suporte a AKS e todas as outras principais distribuições e serviços gerenciados do Kubernetes, incluindo EKS, GKE e Red Hat OpenShift. Com CloudCasa, você também pode gerenciar centralmente instalações de backup existentes do Velero em vários clusters e provedores de nuvem. Basta instalar o agente em seus clusters e deixar o CloudCasa fazer todo o trabalho árduo de proteção dos recursos do cluster e dados persistentes contra erros humanos, violações de segurança e falhas de serviço, fornecendo a continuidade de negócios e conformidade que seu negócio exige.

Site: cloudcasa.io

