A Unit4 é uma empresa de software que projeta e fornece software empresarial e aplicativos ERP e serviços profissionais relacionados para pessoas em organizações de serviços, com foco especial nos setores de serviços profissionais, educação, serviços públicos e organizações sem fins lucrativos. Possui subsidiárias e escritórios em 23 países na Europa, América do Norte, região Ásia-Pacífico e África. A empresa é mais conhecida por seu People Experience Suite, incluindo Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A e Unit4 Talent Management. Em 2015, a Unit4 anunciou uma parceria com a Microsoft para construir aplicativos de negócios autônomos na nuvem Microsoft Azure. O software da Unit4 está disponível em configurações na nuvem ou no local, com suporte para instalações locais terminando em dezembro de 2024. Em 2020, a empresa lançou um Programa Global de Parceiros de Canal para ajudar os parceiros na implementação do software Unit4. As soluções de planejamento de recursos empresariais (ERP) de próxima geração da Unit4 capacitam muitas das organizações de médio porte do mundo, reunindo os recursos de finanças, compras, gerenciamento de projetos, RH e FP&A para compartilhar informações em tempo real e fornecer maiores insights para ajudar as organizações se tornam mais eficazes.

Site: unit4.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Unit4. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.