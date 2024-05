Tellma ERP é a solução ERP de próxima geração para empresas. Projetado para oferecer flexibilidade, economia e desempenho para lidar com cargas de trabalho de dados de nível empresarial. Tellma ERP é o produto de anos de pesquisa e desenvolvimento, é uma solução inovadora que resolveu o problema mais difícil do setor: como projetar um sistema ERP que possa lidar com as enormes cargas de trabalho de dados de empresas de nível 2, bem como de todos suas regras, requisitos e processos de negócios personalizados sem aumentar os custos de implementação desproporcionais. Com o Tellma ERP, os usuários aproveitam as últimas tendências em padrões modernos da web, tecnologia de banco de dados e arquitetura de software, cortesia da Microsoft e do Google. O Tellma ERP utiliza padrões como aplicativos de página única (SPA), aplicativos da web progressivos e cache de service workers para obter tempo de inicialização instantâneo e navegação suave. Tellma ERP alcança pontuações perfeitas na ferramenta de benchmarking Google Lighthouse para sites, superando outros softwares ERP como Odoo, ERPNext e Microsoft Dynamics. O Tellma ERP oferece implementações em fases e opções de implantação flexíveis, incluindo um modelo de hospedagem SaaS fornecido pelo melhor provedor de nuvem da categoria, Microsoft Azure. O Tellma ERP também pode ser auto-hospedado na nuvem ou em um servidor LAN local. Independentemente da estratégia de uma organização, a Tellma pode personalizar uma opção adequada.

Site: tellma.com

