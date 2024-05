Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Microsoft Entra no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Microsoft anunciou o lançamento do Microsoft Entra, que abrange todos os recursos de identidade e acesso da Microsoft. A família Entra inclui o Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), bem como duas novas categorias de produtos: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) e identidade descentralizada. Os produtos da família Entra ajudarão a fornecer acesso seguro a tudo para todos, fornecendo gerenciamento de identidade e acesso, gerenciamento de direitos de infraestrutura em nuvem e verificação de identidade. O Microsoft Entra verificará todos os tipos de identidades e protegerá, gerenciará e controlará seu acesso a qualquer recurso. A nova família de produtos Microsoft Entra irá: * Proteja o acesso a qualquer aplicativo ou recurso para qualquer usuário. * Proteja e verifique todas as identidades em ambientes híbridos e multinuvem. * Descubra e controle permissões em ambientes multinuvem. * Simplifique a experiência do usuário com decisões de acesso inteligentes em tempo real.

Site: entra.microsoft.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Microsoft Entra. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.