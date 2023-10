Tutanota é um software de e-mail criptografado de ponta a ponta e um serviço de e-mail seguro hospedado freemium. Seu modelo de negócios exclui ganhar dinheiro por meio de publicidade, dependendo apenas de doações e assinaturas Premium. O lema do serviço "einfach.sicher.mailen" significa "easy.secure.mailing". Em março de 2017, os proprietários do Tutanota afirmavam ter mais de 2 milhões de usuários do produto.

Site: tutanota.com

