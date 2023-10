Disroot Cloud

Seus dados sob seu controle! Colabore, sincronize e compartilhe arquivos, calendários, contatos e muito mais. O serviço Cloud da Disroot é desenvolvido pela Nextcloud. Ele permite hospedar e compartilhar seus arquivos online e ter diversas funcionalidades online, como compartilhamento de calendário, gerenciamento de contatos, videochamadas e muito mais. Nextcloud oferece solução de compartilhamento segura e compatível com base em padrões compatíveis com qualquer sistema operacional. Mais importante ainda, todos os seus dados são armazenados em nossa instância de nuvem criptografada! Isso significa que ninguém poderá ver o conteúdo dos seus arquivos se não for explicitamente permitido por você. Nem mesmo administradores de sistema.

Site: cloud.disroot.org

