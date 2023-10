Disroot Upload

Software de hospedagem e compartilhamento de arquivos temporários e criptografados. O serviço de upload do Disroot é um software de hospedagem de arquivos, desenvolvido pela Lufi. Ele armazena arquivos temporariamente para que você possa compartilhá-los com outras pessoas usando um link. Para proteger a privacidade, todos os arquivos são criptografados no próprio navegador. Isso significa que seus arquivos nunca saem do computador sem criptografia. Os administradores não poderão ver o conteúdo do seu arquivo, nem o administrador da rede ou o seu ISP. Os administradores só podem ver o nome do arquivo, seu tamanho e seu tipo MIME (que tipo de arquivo é: vídeo, texto, etc).

Site: upload.disroot.org

