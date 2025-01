Plataformas de dados de clientes - Aplicativos mais populares - Filipinas

Skeepers

A Skeepers é líder europeia em soluções de envolvimento do comprador. Eles fornecem um conjunto UGC totalmente integrado e completo para que as marcas se relacionem com os consumidores, ampliem o alcance, aumentem o engajamento, impulsionem as vendas e a retenção de clientes. Skeepers conecta marcas e consumidores por meio de experiências autênticas com nosso conjunto completo e totalmente integrado de soluções UGC. Com Skeepers, as marcas nutrem autenticamente o relacionamento com o consumidor, ampliam o alcance, aumentam o engajamento, impulsionam as vendas e melhoram a retenção do consumidor. Suas soluções facilitam a criação, coleta, gerenciamento e ativação de UGC, de forma eficaz e em escala. Skeepers permite que as marcas se conectem com nossa comunidade de criadores para conteúdo de vídeo UGC personalizado e de alta qualidade. Sua IA avançada permite que as marcas usem o conteúdo de vídeo ideal para fazer os produtos repercutirem no público-alvo e transmitirem vídeos em seus canais de distribuição mais eficazes