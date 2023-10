IKEA (eye-KEE-ə, sueco: [ɪˈkêːa]) é um grupo multinacional sueco situado na Holanda que projeta e vende móveis, eletrodomésticos e acessórios para casa prontos para montar, entre outros bens úteis e, ocasionalmente, serviços domésticos. Fundada na Suécia em 1943 por Ingvar Kamprad, de 17 anos, a IKEA é o maior retalhista de móveis do mundo desde 2008. De acordo com o Índice de Bilionários Bloomberg, em janeiro de 2018, Kamprad era a oitava pessoa mais rica do mundo, com uma estimativa patrimônio líquido de US$ 58,7 bilhões. O nome da empresa é um acrônimo que consiste nas iniciais do fundador (Ingvar Kamprad), e nas de Elmtaryd, a fazenda da família onde nasceu, e da aldeia vizinha Agunnaryd (sua cidade natal em Småland, sul da Suécia). seus designs modernistas para vários tipos de eletrodomésticos e móveis e seu trabalho de design de interiores são frequentemente associados a uma simplicidade ecologicamente correta. Além disso, a empresa é conhecida pela sua atenção ao controlo de custos, aos detalhes operacionais e ao desenvolvimento contínuo de produtos, o que permitiu à IKEA baixar os seus preços numa média de dois a três por cento. A empresa é uma empresa privada propriedade da Inter IKEA Systems B.V., registada nos Países Baixos e controlada pelos filhos do seu fundador, Ingvar Kamprad. O grupo IKEA tem uma estrutura empresarial complexa, que os membros do Parlamento Europeu alegaram ter sido concebida para evitar mais de mil milhões de euros em pagamentos de impostos durante o período 2009-2014. É controlada por várias fundações sediadas nos Países Baixos e no Liechtenstein. Em junho de 2019, existiam 433 lojas IKEA a operar em 52 países e, no ano fiscal de 2018, foram vendidos 38,8 mil milhões de euros (44,6 mil milhões de dólares) em produtos IKEA. O site da IKEA contém cerca de 12.000 produtos e houve mais de 2,1 bilhões de visitantes nos sites da IKEA no ano de setembro de 2015 a agosto de 2016. A empresa é responsável por aproximadamente 1% do consumo mundial de madeira de produtos comerciais, tornando-a um dos maiores usuários. de madeira no sector retalhista.A maior parte das lojas IKEA são propriedade da INGKA, uma holding controlada pela Stichting INGKA Foundation, uma das 40 fundações mais ricas do mundo. A INGKA recebeu 90% das receitas da IKEA em 2018.

