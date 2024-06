Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de AVOXI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

AVOXI, uma plataforma global de comunicações, fornece soluções de voz, mensagens e contact center – tudo em uma única plataforma. Dando às empresas internacionais a presença local de que necessitam para escalar facilmente com seus clientes, a AVOXI oferece tecnologia de voz rica em recursos com cobertura, qualidade e confiabilidade incomparáveis. Atendendo a 7.000 clientes em mais de 170 países e gerando mais de 50 milhões de interações todos os anos, a plataforma ágil em nuvem da AVOXI permite que os clientes se integrem às tecnologias mais importantes. Obtenha o software de voz global em que as empresas confiam para manter as suas comunicações em funcionamento. Torne-se global, ligue localmente com a AVOXI hoje mesmo. Saiba mais em www.avoxi.com.

