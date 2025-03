Woopra

Woopra to rozwiązanie Customer Journey Analytics, które na nowo definiuje sposób, w jaki firmy rozumieją, analizują, angażują i zatrzymują swoich klientów. Platforma została zaprojektowana z myślą o optymalizacji i rozwoju w całym cyklu życia klienta. Wykorzystywanie danych na poziomie indywidualnym do agregowania raportów analitycznych w celu uzyskania wglądu w pełny cykl życia, który wypełnia luki między działami. Zastrzeżona technologia śledzenia Woopra śledzi użycie w Twojej witrynie, produkcie i aplikacjach mobilnych. Ponadto platforma oferuje ponad 51 integracji jednym kliknięciem z partnerami, takimi jak Salesforce, Marketo, Intercom i Segment, aby bezproblemowo ujednolicić różne punkty danych w ramach narzędzi i zespołów. Gdy dane napływają do Woopra, Profile Osób ujawniają pełną historię zachowań każdego użytkownika, od pierwszego dotknięcia po konwersję i później. Spraw, aby każde spotkanie było okazją do stworzenia bardziej spersonalizowanych doświadczeń i wsparcia. Zaawansowane funkcje analityczne obejmują nieliniowe raporty dotyczące podróży klientów, trendów i utrzymania klientów oparte na skonsolidowanych danych. Przekładanie liczb na ludzi i otwieranie zupełnie nowego spojrzenia na to, kto, co i jak w Twoich danych. Wreszcie, wyzwalacze Woopra umożliwiają zespołom podejmowanie działań w czasie rzeczywistym na ich danych. Automatycznie personalizuj zawartość strony, uruchamiaj wiadomości na czacie, rejestruj kampanie kroplowe segmentów, aktualizuj status potencjalnego klienta lub dostosowuj promocję bez opóźnień. W połączeniu z potężnymi danymi behawioralnymi i demograficznymi firmy są w stanie dostarczać spersonalizowane doświadczenia właściwym kanałem i we właściwym czasie. Mając ponad 200 000 użytkowników i 1000 innowacyjnych klientów na całym świecie, Woopra zapewnia pierwsze ujednolicone rozwiązanie analityczne, które jest wykorzystywane w usługach SaaS, eCommerce i On-Demand do zrozumienia, angażowania i łączenia się z klientami za pośrednictwem danych.