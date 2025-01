Platformy danych klientów - Najpopularniejsze aplikacje - Polska

Squirro

Squirro to wszechstronne narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji przeznaczone do wyszukiwania w przedsiębiorstwie, analiz i automatyzacji. Jest zbudowany w oparciu o zaawansowaną platformę AI, Retrieval Augmented Generation (RAG), która zwiększa dokładność odpowiedzi generowanych przez większe modele językowe (LLM). To ulepszenie jest możliwe dzięki włączeniu zewnętrznych źródeł wiedzy w celu wsparcia wewnętrznego zrozumienia modelu. Komponent SquirroGPT narzędzia wykorzystuje wyszukiwanie semantyczne do wysyłania zapytań do LLM, ułatwiając bardziej wydajny i świadomy proces wyszukiwania danych. Gdy użytkownik wprowadzi monit, SquirroGPT przeszukuje bazę wiedzy, w tym pobrane dane i dokumenty. Odpowiednie informacje są następnie wysyłane do LLM, a odpowiedź jest weryfikowana w bazie wiedzy przed przekazaniem użytkownikowi. Dzięki temu każda odpowiedź jest poparta dowodami, a proces udoskonalania ogranicza liczbę nieprawidłowych odpowiedzi. Narzędzie specjalizuje się także w zapewnianiu dostępności złożonych danych organizacyjnych, z możliwością definiowania źródeł danych i uprawnień dostosowanych do poszczególnych jednostek biznesowych. Umożliwia użytkownikom interakcję z danymi bez konieczności otwierania dokumentów, zapewniając dokładniejsze wyniki poprzez analizę odpowiednich akapitów zamiast całych dokumentów. To narzędzie zapewnia bezpieczeństwo klasy korporacyjnej i może zostać osadzone w celu zapewnienia dostępności dla szerokiego grona odbiorców.