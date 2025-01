Oprogramowanie CRM - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

EngageBay

engagebay.com

EngageBay to wiodące na świecie, niedrogie, kompleksowe oprogramowanie CRM do marketingu, sprzedaży i wsparcia, obsługujące ponad 29500 rozwijających się firm na całym świecie. EngageBay pomaga firmom pozyskiwać, angażować, pielęgnować odwiedzających witrynę i przekształcać ich w zadowolonych klientów oraz rozwijać swoją działalność pięciokrotnie i więcej. EngageBay oferuje mnóstwo funkcji, w tym: - Prosty i wydajny, kompleksowy CRM - Łatwe w obsłudze oprogramowanie do automatyzacji marketingu - Marketing e-mailowy - Darmowe oprogramowanie do czatowania na żywo - Wydajne oprogramowanie pomocy technicznej - Sekwencje e-maili - Strony docelowe - Formularze internetowe do pozyskiwania potencjalnych klientów online - 360-stopniowy widok klienta na działy marketingu, sprzedaży i wsparcia - Oprogramowanie do planowania spotkań - Oprogramowanie do zarządzania kontaktami - Darmowe oprogramowanie CRM i wiele innych.