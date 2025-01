Oprogramowanie do inteligencji konwersacyjnej - Najpopularniejsze aplikacje - Reunion

Scotty AI

scottytechnologies.com

Poznaj Scotty, kompleksowe rozwiązanie do konwersacji AI, od zaopatrzenia po wdrożenie i nie tylko! Dzięki Scotty AI doświadczysz: * Natychmiastowe i spersonalizowane odpowiedzi na wszystkie Twoje aplikacje i zapytania, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem głosu i tekstu * Bezproblemowa integracja między systemami dokumentacji (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), niezależnymi dostawcami rozwiązań punktowych, stronami internetowymi i kanałami współpracy (Teams, Slack,...) * Łatwe zarządzanie całym procesem rekrutacji, od zaopatrzenia po zarządzanie personelem * Możliwość obsługi +500 000 rozmów jednocześnie * Możliwości automatyzacji, uwalnianie zasobów i przyspieszanie Twojej drogi do sukcesu Scotty AI automatyzuje i wspiera każdy proces biznesowy jako rozmowę ze spektakularną szybkością i skalą, zarówno przychodzącą, jak i wychodzącą, w kanałach tekstowych i głosowych oraz w ponad 100 językach. Wyjątkowa siła Scotty'ego leży w jego zdolności do zapewniania hiperspersonalizowanych doświadczeń wszystkim zaangażowanym stronom. Na kandydatów i zespoły rekrutacyjne czekają niezapomniane wrażenia na każdym kroku.