Twoi klienci i potencjalni klienci ignorują Twoje uzasadnione połączenia biznesowe, ponieważ widzą nieznany numer i nie wiedzą, że to Ty. Identyfikator rozmówcy Hiya Connect umożliwia firmom wyświetlanie nazwy firmy podczas połączeń wychodzących wykonywanych do ponad 400 milionów telefonów komórkowych na całym świecie, w tym 97% rynku telefonii komórkowej w USA. Wzrost liczby połączeń spamowych, oszustw i oszustw osłabił zaufanie do kanału głosowego. 87% konsumentów nie odbierze połączenia, gdy zobaczy na ekranie nieznany numer. Ta niemożność skutecznego dotarcia do klientów przez telefon pogarsza satysfakcję i utrzymanie klientów, a w efekcie Twoje zyski. Markowy identyfikator rozmówcy pozwala firmom kontrolować sposób wyświetlania ich połączeń wychodzących na urządzeniach odbiorców połączeń według indywidualnego numeru telefonu. Twórz lepsze doświadczenia klientów i optymalizuj operacje połączeń wychodzących, dodając tożsamość do połączeń wychodzących za pomocą markowego identyfikatora rozmówcy Hiya Connect.

Strona internetowa: hiya.com

