Apple Music to usługa strumieniowego przesyłania muzyki i wideo opracowana przez firmę Apple Inc. Użytkownicy wybierają muzykę, którą chcą przesyłać strumieniowo do swojego urządzenia na żądanie, lub mogą słuchać istniejących list odtwarzania. Usługa obejmuje także internetową stację radiową Apple Music 1, Apple Music Hits i Apple Music Country, która nadaje na żywo w ponad 200 krajach przez całą dobę. Usługa została ogłoszona 8 czerwca 2015 r. i uruchomiona 30 czerwca 2015 r. Nowi abonenci otrzymują sześciomiesięczny bezpłatny okres próbny, zanim usługa będzie wymagać miesięcznej subskrypcji. Usługa Apple Music, która pierwotnie była usługą wyłącznie muzyczną, zaczęła się rozszerzać na wideo w 2016 r. Dyrektor wykonawczy Jimmy Iovine stwierdził, że zamierzeniem usługi jest przekształcenie się w „platformę kulturalną”, a Apple podobno chce, aby była to „punkt kompleksowej obsługi” popkultura". Firma aktywnie inwestuje w produkcję i zakup treści wideo, zarówno w zakresie teledysków i nagrań z koncertów towarzyszących wydaniom muzycznym, jak i seriali internetowych i filmów fabularnych. Oryginalna wersja Apple Music na iOS zebrała mieszane recenzje, a krytyka skierowana była pod adresem interfejsu użytkownika uznanego za „nieintuicyjny”. Jednak chwalono go za wybór playlist, obszerną bibliotekę utworów do strumieniowego przesyłania oraz integrację z innymi urządzeniami i usługami Apple. W systemie iOS 10 aplikacja została znacznie przeprojektowana, co spotkało się z pozytywnymi recenzjami za zaktualizowany interfejs z mniejszym bałaganem, ulepszoną nawigacją i większym naciskiem na biblioteki użytkowników. Apple Music szybko zyskało popularność po uruchomieniu, przekraczając próg 10 milionów subskrybentów w zaledwie sześć miesięcy. Według stanu na czerwiec 2019 r. usługa ma 60 milionów abonentów na całym świecie.

Strona internetowa: music.apple.com

