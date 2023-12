Google Keep to usługa robienia notatek opracowana przez Google. Usługa Google Keep, uruchomiona 20 marca 2013 r., jest dostępna w internecie i zawiera aplikacje mobilne dla mobilnych systemów operacyjnych Android i iOS. Keep oferuje różnorodne narzędzia do robienia notatek, w tym tekst, listy, obrazy i dźwięk. Użytkownicy mogą ustawiać przypomnienia, które są zintegrowane z Google Now. Tekst z obrazów można wyodrębnić za pomocą optycznego rozpoznawania znaków, a nagrania głosowe można transkrybować. Interfejs umożliwia widok jednokolumnowy lub widok wielokolumnowy. Notatki można oznaczyć kolorami i zastosować etykiety w celu uporządkowania. Późniejsze aktualizacje dodały funkcję przypinania notatek i współpracy nad notatkami z innymi użytkownikami Keep w czasie rzeczywistym. Google Keep otrzymał mieszane recenzje. W recenzji tuż po premierze w 2013 roku chwalono jego szybkość, jakość notatek głosowych, synchronizację i widżet, który można umieścić na ekranie głównym Androida. W recenzjach z 2016 roku krytykowano brak opcji formatowania, brak możliwości cofania zmian oraz interfejs oferujący tylko dwa tryby widoku, z których żaden nie był lubiany ze względu na obsługę długich notatek. Jednak Google Keep został doceniony za takie funkcje, jak uniwersalny dostęp do urządzenia, natywną integrację z innymi usługami Google oraz możliwość zamiany zdjęć na tekst poprzez optyczne rozpoznawanie znaków.

