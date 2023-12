Yandex Music to usługa strumieniowego przesyłania muzyki opracowana przez firmę Yandex. Użytkownicy wybierają kompozycje muzyczne, albumy i zbiory utworów muzycznych, które na żądanie przesyłają strumieniowo do swojego urządzenia i otrzymują spersonalizowane rekomendacje. Usługa dostępna jest także w formie aplikacji mobilnej w wersjach kompatybilnych z systemami iOS, Android. Usługa dostępna jest w Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Izraelu, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie. Subskrypcję można opłacić tylko w obsługiwanych krajach wymienionych powyżej, ale usługa jest wówczas dostępna we wszystkich pozostałych krajach. Według stanu na październik 2017 r. w Yandex Music dostępnych było ponad 40 milionów utworów muzycznych. Około 20 milionów osób korzysta z usługi przynajmniej raz w miesiącu. Najpopularniejszą funkcją Yandex Music są inteligentne listy odtwarzania, które są aktualizowane codziennie dla każdego użytkownika i zawierają ostatnio odtwarzane utwory, muzykę podobną do ich ulubionych oraz różnorodne utwory oparte na według gustów użytkownika.

Strona internetowa: music.yandex.com

