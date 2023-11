Wynk Music to aplikacja do strumieniowego przesyłania i pobierania muzyki na każdy nastrój! Od Rahmana po Rihannę – zawiera ponad 2,8 miliona utworów obejmujących muzykę indyjską i międzynarodową. Przesyłaj strumieniowo i pobieraj utwory w aplikacji Wynk Music oraz odkrywaj muzykę z ogromnej biblioteki obejmującej wiele gatunków, w tym Bollywood, Pop, Rock, Bhangra, Devotional, Bhajans, Happy, Sad, Romantic, Party, Chill, Love i Old retro. Uzyskaj także dostęp do muzyki w językach regionalnych, takich jak pendżabski, bhojpuri, radźasthani, marathi, bengalski, kannada, gudżarati, tamilski, telugu, malajalam i wszystkich innych językach południowoindyjskich. Podsumowując, mamy muzykę na każdy gust! Ciesz się nieograniczoną muzyką z naszej ogromnej różnorodności playlist stworzonych specjalnie dla Ciebie lub stwórz własną playlistę. Dla tych, którzy lubią po prostu usiąść i zrelaksować się słuchając muzyki, mamy do wyboru stacje radiowe. Spraw, aby Twoi rozmówcy zachwycili się dzięki Airtel Hellotunes! Pożegnaj starą szkołę „Ring-Ring” i ustaw swoje ulubione piosenki jako Hellotune w Wynk całkowicie ZA DARMO!

Strona internetowa: wynk.in

