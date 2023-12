Amazon Music (wcześniej Amazon MP3) to platforma do strumieniowego przesyłania muzyki i internetowy sklep muzyczny obsługiwany przez firmę Amazon. Uruchomiony w publicznej wersji beta 25 września 2007 r., w styczniu 2008 r. stał się pierwszym sklepem muzycznym sprzedającym muzykę bez cyfrowego zarządzania prawami (DRM) czterech głównych wytwórni muzycznych (EMI, Universal, Warner i Sony BMG), a także wielu niezależnych. Wszystkie utwory były pierwotnie sprzedawane w formacie MP3 o zmiennej przepływności 256 kilobitów na sekundę, bez znaku wodnego i DRM dla każdego klienta; jednak niektóre utwory są teraz oznaczone znakiem wodnym. Umowy licencyjne z wytwórniami nagraniowymi ograniczają kraje, w których można sprzedawać muzykę. Po Stanach Zjednoczonych usługa Amazon MP3 została uruchomiona w Wielkiej Brytanii 3 grudnia 2008 r., w Niemczech 1 kwietnia 2009 r. i we Francji 10 czerwca. 2009. Wydanie niemieckie jest dostępne w Austrii i Szwajcarii od 3 grudnia 2009. Sklep Amazon MP3 został uruchomiony w Japonii 10 listopada 2010. Wydania hiszpańskie i włoskie zostały uruchomione 4 października 2012. Wydanie w Meksyku było ogłoszono 7 listopada 2018 r. 17 września 2019 r. firma Amazon Music ogłosiła wprowadzenie Amazon Music HD, nowego poziomu bezstratnej jakości muzyki obejmującej ponad 50 milionów utworów w wysokiej rozdzielczości (16 bitów/44,1 kHz) i miliony utworów w formacie Ultra Wysoka rozdzielczość (24(bity)/44(kHz), 24/48, 24/96, 24/192), najwyższa dostępna jakość strumieniowego przesyłania dźwięku. Amazon należy obecnie do Tidal i Qobuz oferujących bezstratną muzykę dla audiofilów. Według stanu na styczeń 2020 r. Amazon Music miało 55 milionów słuchaczy.

Strona internetowa: amazon.com

