Amazon Alexa, znana również po prostu jako Alexa, to technologia sztucznej inteligencji wirtualnego asystenta opracowana przez firmę Amazon, zastosowana po raz pierwszy w inteligentnych głośnikach Amazon Echo opracowanych przez Amazon Lab126. Umożliwia interakcję głosową, odtwarzanie muzyki, tworzenie list rzeczy do zrobienia, ustawianie alarmów, strumieniowe przesyłanie podcastów, odtwarzanie audiobooków oraz dostarczanie informacji o pogodzie, ruchu drogowym, sporcie i innych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak wiadomości. Alexa może także sterować kilkoma inteligentnymi urządzeniami, wykorzystując siebie jako system automatyki domowej. Użytkownicy mogą rozszerzyć możliwości Alexy, instalując „umiejętności” (dodatkowa funkcjonalność opracowana przez zewnętrznych dostawców, w innych ustawieniach częściej nazywanych aplikacjami, takimi jak programy pogodowe i funkcje audio). Większość urządzeń z Alexą umożliwia użytkownikom aktywację urządzenia za pomocą słowa budzącego (np. Alexa lub Amazon); inne urządzenia (takie jak aplikacja mobilna Amazon na iOS lub Android i Amazon Dash Wand) wymagają od użytkownika naciśnięcia przycisku, aby aktywować tryb słuchania Alexy, chociaż niektóre telefony pozwalają również użytkownikowi wypowiedzieć polecenie, takie jak „Alexa” lub „Obudź się Alexy”. Obecnie interakcja i komunikacja z Alexą są dostępne tylko w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, japońskim i hindi. W Kanadzie usługa Alexa jest dostępna w języku angielskim i francuskim (z akcentem z Quebecu). Według stanu na listopad 2018 r. Amazon zatrudniał ponad 10 000 pracowników pracujących nad usługą Alexa i powiązanymi produktami. W styczniu 2019 r. zespół Amazon ds. urządzeń ogłosił, że sprzedał ponad 100 milionów urządzeń z obsługą Alexa. We wrześniu 2019 r. Amazon wprowadził na rynek wiele nowych urządzeń, osiągając wiele rekordów, konkurując ze światową branżą inteligentnego domu. Nowe Echo Studio stało się pierwszym inteligentnym głośnikiem z dźwiękiem 360° i dźwiękiem Dolby. Inne nowe urządzenia to kropka Echo z zegarem za tkaniną, nowy Amazon Echo trzeciej generacji, Echo Show 8, urządzenie Echo z wtyczką, Echo Flex, wbudowane bezprzewodowe słuchawki Alexa, słuchawki Echo, wbudowana Alexa okulary, oprawki Echo, wbudowany pierścień Alexa i pętlę Echo.

Strona internetowa: alexa.amazon.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Amazon Alexa. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.