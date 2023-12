Kindle CloudReader

Uzyskaj natychmiastowy i wygodny dostęp do milionów tytułów oraz czytaj je na telefonie, tablecie lub komputerze. Kindle Store to internetowy sklep z e-bookami prowadzony przez firmę Amazon w ramach witryny sprzedaży detalicznej, do którego można uzyskać dostęp z dowolnej aplikacji mobilnej Amazon Kindle, Fire tablet lub Kindle. W chwili premiery Kindle w listopadzie 2007 r. w sklepie w USA dostępnych było ponad 88 000 tytułów cyfrowych. Liczba ta wzrosła do ponad 275 000 pod koniec 2008 r. i przekroczyła 765 000 do sierpnia 2011 r. W lipcu 2014 r. dostępnych było ponad 2,7 miliona tytułów, a od marca 2018 r. w USA dostępnych było ponad sześć milionów tytułów. Zakupy zawartości sklepu online i pobierane za pomocą Wi-Fi lub Whispernet firmy Amazon w celu przeniesienia zawartości na urządzenie użytkownika. Jedną z innowacji, jakie Amazon wprowadził do sklepu, były zakupy jednym kliknięciem, które umożliwiły użytkownikom szybki zakup e-booka. Kindle Store korzysta z mechanizmu rekomendacji, który sprawdza historię zakupów, historię przeglądania i aktywność związaną z czytaniem, a następnie sugeruje materiały, które naszym zdaniem przypadną użytkownikowi do gustu.

