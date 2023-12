PlayStation Store (w skrócie PS Store) to cyfrowy sklep multimedialny dostępny dla użytkowników konsol do gier Sony PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 i PlayStation Vita za pośrednictwem PlayStation Network. PlayStation Portable było wcześniej obsługiwane od 2008 do 2016 roku. Sklep oferuje szeroką gamę treści do pobrania, zarówno do kupienia, jak i dostępnych bezpłatnie. Dostępna zawartość obejmuje pełne gry, zawartość dodatkową, grywalne wersje demonstracyjne, motywy i zwiastuny gier/filmów.

Strona internetowa: store.playstation.com

