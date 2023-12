My5 (poprzednio Five Download, a później Demand 5) to marka usług wideo na żądanie oferowanych przez Channel 5 w Wielkiej Brytanii. Usługa została uruchomiona 26 czerwca 2008 r. Jako Five Download usługa umożliwiała pobieranie w formacie Windows Media Video importowanych z USA filmów CSI, House i Grey's Anatomy. Poszczególne odcinki można było „wypożyczać”, a niektóre z nich były dostępne na siedem dni przed ich emisją w telewizji. Bardziej zróżnicowane treści z programów Channel 5 są dostępne od czerwca 2008 r., przy czym większa liczba bezpłatnych treści jest oferowana przez 30 dni po emisji. W styczniu 2009 r. firma Demand 5 zaczęła oferować treści w formacie Flash Video, umożliwiając użytkownikom komputerów Apple Macintosh dostęp do ich treści.

Strona internetowa: my5.tv

