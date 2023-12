W AMC emitowane są jedne z najpopularniejszych i cenionych programów telewizyjnych. Zaloguj się u swojego dostawcy telewizji i bądź na bieżąco z najnowszymi pełnymi odcinkami i dodatkami wideo z ulubionego serialu AMC Original. Użyj iPhone'a lub iPada do Airplay lub przesyłaj bezpośrednio do telewizora. Oryginalne programy AMC obejmują The Walking Dead — najwyżej oceniany serial w historii telewizji kablowej, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror i wiele innych. Dostawcy telewizji kablowej to między innymi AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity i Verizon FiOS. Abonenci AMC Premiere mogą oglądać aktualne sezony programów AMC – bez reklam, na żądanie i dostępne w aplikacji w tym samym czasie, w którym dostępna jest transmisja telewizyjna na żywo. Abonenci AMC Premiere uzyskują także wcześniejszy dostęp lub dostęp na cały sezon do wybranych programów przed emisją, a także specjalną zawartość, taką jak ekskluzywne odcinki rozszerzone, sceny dodatkowe, zajawki, nieobrobione filmy i nie tylko. Pełne odcinki sezonu są również dostępne do pobrania i oglądania w trybie offline na iPhonie lub iPadzie dla abonentów AMC Premiere.

Strona internetowa: amc.com

