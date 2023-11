Outlook Calendar Business

Planuj i udostępniaj godziny spotkań i wydarzeń oraz automatycznie otrzymuj przypomnienia. Kalendarz Microsoft Outlook dla subskrybentów Microsoft 365 (Office 365). Outlook w sieci Web (wcześniej znany jako Exchange Web Connect, Outlook Web Access i Outlook Web App) to aplikacja internetowa do zarządzania informacjami osobistymi firmy Microsoft. Zawiera internetowego klienta poczty e-mail, narzędzie kalendarza, menedżera kontaktów i menedżera zadań. Obejmuje także integrację dodatków, Skype w Internecie i alerty, a także ujednolicone motywy obejmujące wszystkie aplikacje internetowe. Outlook w sieci Web jest dostępny dla subskrybentów Office 365 i Exchange Online i jest dołączony do lokalnego serwera Exchange, aby umożliwić użytkownikom łączenie się z kontami e-mail za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania programu Microsoft Outlook lub innych klientów poczty e-mail .

Strona internetowa: microsoft.com

