Google Calendar

Kalendarz Google to opracowana przez Google usługa kalendarza służąca do zarządzania czasem i planowania. Został udostępniony w wersji beta 13 kwietnia 2006 r. i ogólnie w lipcu 2009 r. w Internecie i jako aplikacje mobilne na platformy Android i iOS. Kalendarz Google umożliwia użytkownikom tworzenie i edytowanie wydarzeń. Przypomnienia można włączyć dla wydarzeń, a opcje są dostępne dla typu i godziny. Można także dodawać lokalizacje wydarzeń i zapraszać na wydarzenia innych użytkowników. Użytkownicy mogą włączać lub wyłączać widoczność kalendarzy specjalnych, w tym urodzin, w których aplikacja pobiera daty urodzin z kontaktów Google i co roku wyświetla kartki urodzinowe, oraz świąt, kalendarza specyficznego dla kraju, który wyświetla daty specjalnych okazji. Z biegiem czasu Google dodał funkcje wykorzystujące uczenie maszynowe, w tym „Wydarzenia z Gmaila”, w których informacje o wydarzeniach z wiadomości Gmaila użytkownika są automatycznie dodawane do Kalendarza Google; „Przypomnienia”, w których użytkownicy dodają czynności do wykonania, które mogą być automatycznie aktualizowane o nowe informacje; „Inteligentne sugestie”, w przypadku których aplikacja podczas tworzenia wydarzeń poleca tytuły, kontakty i lokalizacje; oraz „Cele”, gdzie użytkownicy wprowadzają informacje o konkretnym celu osobistym, a aplikacja automatycznie planuje aktywność w optymalnych godzinach. Aplikacje mobilne Kalendarza Google spotkały się z spolaryzowanymi recenzjami. W recenzjach aplikacji na Androida i iOS z 2015 roku zarówno chwalono, jak i krytykowano projekt. Podczas gdy niektórzy krytycy chwalili projekt za „czystszy”, „odważny” i wykorzystujący „kolorową grafikę”, inni recenzenci twierdzili, że grafika zajmuje zbyt dużo miejsca. Funkcja inteligentnych sugestii również była lubiana i nielubiana, przy czym różne poziomy powodzenia aplikacji faktycznie sugerowały odpowiednie informacje podczas tworzenia wydarzenia. Chwalono jednak integrację Kalendarza Google i Gmaila, a krytycy napisali, że „znajdują się tam wszystkie istotne szczegóły”.

Strona internetowa: workspace.google.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Google Calendar. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.