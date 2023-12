Google Podcasts to aplikacja do podcastów opracowana przez firmę Google i wydana 18 czerwca 2018 r. na urządzenia z systemem Android. We wrześniu 2018 r. do Google Podcasts dodano obsługę Google Cast. Podczas Google I/O 2019 firma Google ogłosiła internetową wersję Google Podcasts dla iOS, Androida i Windowsa. Wersja na iOS została uruchomiona w marcu 2020 r. W listopadzie 2019 r. aplikacja została przeprojektowana przy użyciu wewnętrznego języka projektowania Google Material Design.

Strona internetowa: podcasts.google.com

