Google Classroom to bezpłatna usługa internetowa opracowana przez Google dla szkół, której celem jest uproszczenie tworzenia, rozpowszechniania i oceniania projektów. Podstawowym celem Google Classroom jest usprawnienie procesu udostępniania plików pomiędzy nauczycielami i uczniami. Szacuje się, że z Google Classroom korzysta od 40 do 100 milionów użytkowników. Google Classroom integruje Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Gmail i Kalendarz w spójną platformę do zarządzania komunikacją uczniów i nauczycieli. Uczniowie mogą zostać zaproszeni do zajęć za pomocą prywatnego kodu lub automatycznie zaimportowani z domeny szkolnej. Nauczyciele mogą tworzyć, rozpowszechniać i oceniać zadania w ekosystemie Google. Każda klasa tworzy oddzielny folder na Dysku odpowiedniego użytkownika, w którym uczeń może przesyłać prace do oceny przez nauczyciela. Zadania i terminy są dodawane do kalendarza Google, każde zadanie może należeć do kategorii (lub tematu). Nauczyciele mogą monitorować postępy każdego ucznia, przeglądając historię wersji dokumentu, a po otrzymaniu oceny mogą zwrócić pracę wraz z komentarzami. Classroom oferuje także aplikacje mobilne dostępne na Androida i iOS.

Strona internetowa: edu.google.com

