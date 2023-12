Yammer ((słuchaj)) to usługa sieci społecznościowej typu freemium dla przedsiębiorstw, używana do prywatnej komunikacji w organizacjach. Dostęp do sieci Yammer jest określany na podstawie domeny internetowej użytkownika, tak więc do odpowiednich sieci mogą przyłączać się wyłącznie osoby posiadające zatwierdzone adresy e-mail. Usługa rozpoczęła się jako wewnętrzny system komunikacji dla genealogicznego serwisu Geni.com, a została uruchomiona jako niezależny produkt w roku 2008. Microsoft przejął później Yammer w 2012 za 1,2 miliarda dolarów. Obecnie Yammer jest zawarty we wszystkich planach korporacyjnych Office 365 i Microsoft 365.

Strona internetowa: yammer.com

