Twitch to usługa transmisji wideo na żywo obsługiwana przez Twitch Interactive, spółkę zależną Amazon. Witryna, wprowadzona w czerwcu 2011 r. jako wydzielona platforma do przesyłania strumieniowego o charakterze ogólnym Justin.tv, koncentruje się przede wszystkim na transmisji strumieniowej z gier wideo na żywo, w tym transmisjach zawodów e-sportowych, a także transmisjach muzycznych, treściach kreatywnych, a ostatnio „ w prawdziwym życiu” strumieni. Treść witryny można oglądać na żywo lub za pośrednictwem wideo na żądanie. Popularność Twitcha przyćmiła popularność jego odpowiednika przeznaczonego do użytku ogólnego. W październiku 2013 roku serwis miał 45 milionów unikalnych widzów, a do lutego 2014 roku był już czwartym co do wielkości źródłem szczytowego ruchu internetowego w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie nazwa spółki macierzystej Justin.tv została zmieniona na Twitch Interactive, aby odzwierciedlić zmianę punktu ciężkości – Justin.tv został zamknięty w sierpniu 2014 r. W tym miesiącu usługa została przejęta przez Amazon za 970 mln USD, co później doprowadziło do wprowadzenia synergii z firmową usługą subskrypcyjną Amazon Prime. Twitch przejął później Curse, operatora społeczności graczy wideo online i wprowadził możliwość zakupu gier za pośrednictwem linków w transmisjach strumieniowych wraz z programem umożliwiającym streamerom otrzymywanie prowizji od sprzedaży gier, w które grają. Do 2015 roku Twitch miał ponad 1,5 miliona nadawców i 100 milionów widzów miesięcznie. Od 2017 r. Twitch pozostał wiodącą usługą przesyłania strumieniowego wideo na żywo dla gier wideo w USA i miał przewagę nad YouTube Gaming. Od maja 2018 r. Miał 2,2 miliona nadawców miesięcznie i 15 milionów aktywnych użytkowników dziennie, przy czym średnio jednoczesnych użytkowników było około miliona. Od maja 2018 r. Twitch miał ponad 27 000 kanałów partnerskich.

Strona internetowa: twitch.tv

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Twitch. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.