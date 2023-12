Vimeo to platforma do hostingu, udostępniania i usług wideo z siedzibą w Nowym Jorku. Vimeo działa bez reklam i zamiast tego czerpie przychody, udostępniając plany subskrypcji producentom treści wideo i oferując oprogramowanie jako usługę (SaaS) z narzędziami do tworzenia, edycji i transmisji wideo, rozwiązaniami w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw, a także środkami do profesjonaliści wideo, aby łączyć się z klientami i innymi profesjonalistami. Vimeo koncentruje się na dostarczaniu wideo w wysokiej rozdzielczości na szeroką gamę urządzeń. Witryna została początkowo zbudowana przez Jake'a Lodwicka i Zacha Kleina w 2004 roku jako spin-off CollegeHumor w celu udostępniania humorystycznych filmów współpracownikom, jednak została odłożona na bok, aby wspierać rosnącą popularność CollegeHumor. IAC przejął CollegeHumor i Vimeo w 2006 r., a po przejęciu YouTube przez Google za ponad 1,65 miliarda dolarów IAC włożył więcej wysiłku w Vimeo, aby konkurować z YouTube, koncentrując się na dostarczaniu wyselekcjonowanych treści i filmów w wysokiej rozdzielczości, aby wyróżnić się na tle innych witryn do udostępniania wideo. Lodwick i Klein ostatecznie odeszli do 2009 r., a IAC wdrożył strukturę bardziej skupioną na korporacji, aby rozwijać usługi Vimeo, a obecna dyrektor generalna Anjali Sud pełni tę funkcję od lipca 2017 r.

Strona internetowa: vimeo.com

