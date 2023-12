YouTube to amerykańska internetowa platforma udostępniania plików wideo z siedzibą w San Bruno w Kalifornii. Trzej byli pracownicy PayPal — Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim — stworzyli tę usługę w lutym 2005 r. Google kupił tę witrynę w listopadzie 2006 r. za 1,65 miliarda dolarów; YouTube działa obecnie jako jedna ze spółek zależnych Google. YouTube umożliwia użytkownikom przesyłanie, przeglądanie, ocenianie, udostępnianie, dodawanie do playlist, zgłaszanie, komentowanie filmów i subskrybowanie innych użytkowników. Oferuje szeroką gamę filmów medialnych generowanych przez użytkowników i korporacyjnych. Dostępna zawartość obejmuje klipy wideo, klipy z programów telewizyjnych, teledyski, filmy krótkometrażowe i dokumentalne, nagrania dźwiękowe, zwiastuny filmów, transmisje na żywo i inne treści, takie jak blogi wideo, krótkie oryginalne filmy wideo i filmy edukacyjne. Większość treści w YouTube jest przesyłana przez osoby prywatne, ale korporacje medialne, w tym CBS, BBC, Vevo i Hulu, oferują część swoich materiałów za pośrednictwem YouTube w ramach programu partnerskiego YouTube. Niezarejestrowani użytkownicy mogą jedynie oglądać (ale nie przesyłać) filmy wideo w witrynie, natomiast zarejestrowani użytkownicy mogą również przesyłać nieograniczoną liczbę filmów wideo i dodawać komentarze do filmów. Filmy wideo objęte ograniczeniem wiekowym są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy potwierdzą, że mają ukończone 18 lat. YouTube i wybrani twórcy czerpią przychody z reklam dzięki Google AdSense, programowi, który kieruje reklamy na podstawie zawartości witryny i odbiorców. Zdecydowaną większość filmów można oglądać bezpłatnie, ale są wyjątki, obejmujące kanały premium oparte na subskrypcji, wypożyczalnie filmów, a także YouTube Music i YouTube Premium, usługi subskrypcyjne oferujące odpowiednio premium i strumieniowe przesyłanie muzyki bez reklam oraz bezpłatny dostęp do wszystkich treści, w tym ekskluzywnych treści zamówionych od znanych osobistości. Według stanu na luty 2017 r. do YouTube co minutę przesyłano ponad 400 godzin treści, a każdego dnia w YouTube oglądano miliard godzin treści. Według Alexa Internet od sierpnia 2018 r. YouTube jest drugą po Google najpopularniejszą witryną internetową na świecie. Od maja 2019 r. co minutę do YouTube przesyłanych jest ponad 500 godzin treści wideo. Na podstawie raportowanych kwartalnych przychodów z reklam szacuje się, że YouTube generuje roczne przychody na poziomie 15 miliardów dolarów. YouTube spotkał się z krytyką w związku z pewnymi aspektami swojej działalności, w tym sposobem postępowania z treściami chronionymi prawem autorskim zawartymi w przesyłanych filmach wideo, algorytmami rekomendacji utrwalającymi filmy promujące teorie spiskowe i kłamstwa, udostępnianiem filmów rzekomo skierowanych do dzieci, ale zawierających treści brutalne lub o charakterze seksualnym z udziałem popularnych postaci, filmy wideo nieletnich przyciągających treści o charakterze pedofilskim w swoich sekcjach komentarzy oraz zmieniające się zasady dotyczące typów treści, na których można zarabiać na reklamach.

Strona internetowa: youtube.com

