YouTube Kids to amerykańska aplikacja wideo dla dzieci opracowana przez YouTube, spółkę zależną Google. Aplikacja udostępnia wersję usługi skierowaną do dzieci, z wyselekcjonowanym wyborem treści, funkcjami kontroli rodzicielskiej i filtrowaniem filmów uznanych za nieodpowiednie dla dzieci poniżej 13 roku życia. Wydana po raz pierwszy 15 lutego 2015 r. jako aplikacja mobilna na Androida i iOS, od tego czasu została wydana dla telewizorów Smart TV LG, Samsung i Sony, a także dla Android TV. Od września 2019 r. aplikacja jest dostępna w 69 krajach, w tym w Hongkongu i Makau oraz w jednej prowincji. 30 sierpnia 2019 r. YouTube uruchomił internetową wersję YouTube Kids. YouTube Kids spotkało się z krytyką ze strony grup interesu, w szczególności Kampanii na rzecz dzieciństwa bez reklam, w związku z obawami związanymi z wykorzystywaniem przez aplikację reklam komercyjnych, a także sugestiami algorytmicznymi filmów, które mogą być nieodpowiednie dla docelowych odbiorców aplikacji. Aplikacja jest również kojarzona z kontrowersjami wokół niepokojących i/lub brutalnych filmów przedstawiających postacie z franczyz medialnych dla dzieci. Krytyka wobec filmów skłoniła YouTube do ogłoszenia, że ​​podjęte zostaną bardziej rygorystyczne działania w celu sprawdzania i filtrowania takich filmów zgłoszonych przez społeczność oraz uniemożliwiania dostępu do nich w aplikacji YouTube Kids.

Strona internetowa: youtubekids.com

