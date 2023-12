Instagram (powszechnie nazywany IG lub Insta) to amerykański serwis społecznościowy do udostępniania zdjęć i filmów, którego właścicielem jest Facebook, stworzony przez Kevina Systroma i Mike'a Kriegera i pierwotnie uruchomiony na iOS w październiku 2010. Wersja na Androida została wydana w kwietniu 2012, a następnie interfejs komputerowy z ograniczonymi funkcjami w listopadzie 2012 r., aplikacja Fire OS w czerwcu 2014 r. i aplikacja dla systemu Windows 10 w październiku 2016 r. Aplikacja umożliwia użytkownikom przesyłanie multimediów, które można edytować za pomocą filtrów i porządkować według hashtagów i tagów geograficznych. Posty można udostępniać publicznie lub wstępnie zatwierdzonym obserwującym. Użytkownicy mogą przeglądać treści innych użytkowników według tagów i lokalizacji oraz przeglądać treści zyskujące popularność. Użytkownicy mogą lubić zdjęcia i obserwować innych użytkowników, aby dodawać ich treści do kanału. Pierwotnie Instagram wyróżniał się tym, że pozwalał na kadrowanie treści wyłącznie w kwadratowych proporcjach (1:1) z 640 pikselami, co odpowiadało szerokości wyświetlacza iPhone'a w tamtym czasie. W 2015 roku ograniczenia te zostały złagodzone poprzez zwiększenie rozdzielczości do 1080 pikseli. Do usługi dodano także funkcje przesyłania wiadomości, możliwość umieszczania wielu obrazów lub filmów w jednym poście oraz funkcję Stories – podobną do jej głównego przeciwstawnego Snapchata – która umożliwia użytkownikom publikowanie zdjęć i filmów w aktualnościach sekwencyjnych, przy czym każdy post jest dostępny dla inni przez 24 godziny każdy. Od stycznia 2019 r. z funkcji Stories korzysta codziennie 500 milionów użytkowników. Po uruchomieniu w 2010 r. Instagram szybko zyskał popularność – milion zarejestrowanych użytkowników w ciągu dwóch miesięcy, 10 milionów w ciągu roku i 1 miliard w maju 2019 r. W kwietniu 2012 r. Facebook nabył tę usługę za około 1 miliard dolarów w gotówce i akcjach. Do października 2015 r. przesłano ponad 40 miliardów zdjęć. Chociaż Instagram jest chwalony za swój wpływ, był przedmiotem krytyki, zwłaszcza ze względu na zmiany zasad i interfejsu, zarzuty cenzury oraz nielegalne lub niewłaściwe treści przesyłane przez użytkowników. Od lipca 2020 r. najczęściej obserwowaną osobą jest piłkarz Cristiano Ronaldo z ponad 233 milionami obserwujących. Według stanu na 14 stycznia 2019 r. najbardziej lubianym zdjęciem na Instagramie jest zdjęcie jajka, opublikowane przez konto @world_record_egg, utworzone wyłącznie w celu pobicia poprzedniego rekordu 18 milionów polubień postu Kylie Jenner. Zdjęcie ma obecnie ponad 54 miliony polubień. Instagram stał się czwartą najczęściej pobieraną aplikacją mobilną w 2010 roku.

