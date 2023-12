X, dawniej Twitter, to internetowy serwis społecznościowy i serwis społecznościowy obsługiwany przez amerykańską firmę X Corp., następcę Twitter, Inc. Twitter to amerykański serwis mikroblogowy i społecznościowy, w którym użytkownicy publikują wiadomości zwane „tweetami” i wchodzą z nimi w interakcję. Zarejestrowani użytkownicy mogą publikować, lajkować i retweetować tweety, ale niezarejestrowani użytkownicy mogą je tylko czytać. Użytkownicy uzyskują dostęp do Twittera za pośrednictwem interfejsu strony internetowej, usługi krótkich wiadomości tekstowych (SMS) lub oprogramowania aplikacji na urządzenia mobilne („aplikacja”). Twitter, Inc. ma siedzibę w San Francisco w Kalifornii i ponad 25 biur na całym świecie. Długość tweetów była pierwotnie ograniczona do 140 znaków, ale w listopadzie 2017 r. została podwojona do 280 dla języków innych niż CJK. W przypadku większości kont tweety audio i wideo pozostają ograniczone do 140 sekund. Twitter został stworzony przez Jacka Dorseya, Noaha Glassa, Biza Stone'a i Evana Williamsa w marcu 2006 roku i uruchomiony w lipcu tego roku. Do 2012 r. ponad 100 milionów użytkowników publikowało 340 milionów tweetów dziennie, a usługa obsłużyła średnio 1,6 miliarda zapytań dziennie. W 2013 roku była to jedna z dziesięciu najchętniej odwiedzanych witryn internetowych i określana mianem „SMS-u Internetu”. Od 2018 r. Twitter miał ponad 321 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Dawniej Twittera.

Strona internetowa: twitter.com

