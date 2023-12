X PRo, dawniej TweetDeck, to aplikacja do zarządzania mediami społecznościowymi, służąca do zarządzania kontami X (dawniej Twitter). TweetDeck, pierwotnie niezależna aplikacja, został następnie przejęty przez Twitter Inc. i zintegrowany z interfejsem Twittera. Jest podobna do „aplikacji Dashboard” Twittera, która została wycofana w 2016 roku. Podobnie jak inne aplikacje Twittera, łączy się z interfejsem API Twittera, aby umożliwić użytkownikom wysyłanie i odbieranie tweetów oraz przeglądanie profili. Była to najpopularniejsza aplikacja na Twitterze z 23% udziałem w rynku w czerwcu 2010 r., ustępując jedynie oficjalnej witrynie Twitter z 45,7% udziałem w publikowaniu nowych aktualizacji statusu. Można jej używać jako aplikacji internetowej, aplikacji na system MacOS lub aplikacji dla Chrome.

Strona internetowa: tweetdeck.twitter.com

