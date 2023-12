Firebase Console

Firebase to opracowana przez Google platforma do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych. Pierwotnie była to niezależna firma założona w 2011 roku. W 2014 roku Google przejął platformę i obecnie jest to ich flagowa oferta w zakresie tworzenia aplikacji.

Strona internetowa: firebase.google.com

