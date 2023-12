Tumblr (stylizowany na tumblr i wymawiane „tumbler”) to amerykański serwis mikroblogowy i społecznościowy założony przez Davida Karpa w 2007 roku i obecnie należący do Automattic. Usługa umożliwia użytkownikom zamieszczanie multimediów i innych treści na krótkim blogu. Użytkownicy mogą śledzić blogi innych użytkowników. Blogerzy mogą również ustawić swoje blogi jako prywatne. Blogerzy mają dostęp do wielu funkcji witryny za pośrednictwem interfejsu „panelu”. Według stanu na 12 sierpnia 2019 r. na Tumblrze znajduje się ponad 475 milionów blogów. W styczniu 2016 r. witrynę odwiedzało ponad 500 milionów użytkowników miesięcznie, a w sierpniu 2019 r. liczba ta spadła do niecałych 400 milionów.

Strona internetowa: tumblr.com

