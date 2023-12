VK (skrót od oryginalnej nazwy VKontakte; rosyjski: ВКонта́кте, co oznacza InContact) to rosyjski internetowy serwis społecznościowy i serwis społecznościowy z siedzibą w Sankt Petersburgu. VK jest dostępny w wielu językach, ale używają go głównie osoby rosyjskojęzyczne. VK umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą publicznie lub prywatnie; tworzyć grupy, strony publiczne i wydarzenia; udostępniaj i oznaczaj obrazy, pliki audio i wideo; i graj w gry przeglądarkowe. Według stanu na sierpień 2018 r. VK miało co najmniej 500 milionów kont. VK zajmuje 19. miejsce (stan na sierpień 2019 r.) na liście 500 najlepszych witryn Alexy na świecie. Jest to najpopularniejsza witryna internetowa w Rosji. Według LikeWeb VK jest 14. najczęściej odwiedzaną witryną na świecie.

Strona internetowa: vk.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji VK. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.