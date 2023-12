Upwork, dawniej Elance-oDesk, to amerykańsko-amerykańska platforma dla freelancerów, na której przedsiębiorstwa i osoby prywatne łączą się w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W 2015 roku w wyniku fuzji Elance-oDesk zmieniono nazwę na Upwork, a pełna nazwa firmy brzmi obecnie Upwork Global Inc. Siedziba firmy Upwork znajduje się obecnie w Santa Clara i San Francisco w Kalifornii, choć obsługuje klientów na całym świecie. Upwork ma ponad dwanaście milionów zarejestrowanych freelancerów i pięć milionów zarejestrowanych klientów. Co roku publikowane są trzy miliony ofert pracy o wartości ponad 1 miliarda dolarów, co czyni Upwork największym rynkiem freelancerów na świecie.

Strona internetowa: upwork.com

